Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moskova’nın Şeremetyevo, Vnukovo, Domodedovo Havalimanları isimsiz bir telefon ihbarının ardından inceleniyor.

Polisin bomba ihbarını almasının ardından havalimanlarında denetlemelerin başladığı aktarıldı. Havalimanlarında polisin inceleme yürüttüğü, Şeremetyevo Basın Servisi Müdürü Roman Genis tarafından da doğrulandı.

Domodedovo Basın Servisi de aynı açıklamayı yaparak, havalimanının gerektiği gibi çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Havalimanlarında tahliyelerin yapılmadığı aktarıldı. Vnukovo Basın Servisi ise açıklama yapmadı.