Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan polisi, başkent Atina'da kamp olarak kullanılan eski havalimanı Elliniko'daki sığınmacıları tahliye edildi.

Sınırların sığınmacı geçişlerine kapatılmasının ardından ülkede mahsur kalanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamp olarak kullanılan binaların boşaltılması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Havalimanı binalarının içinde ve 2004 Yaz Olimpiyatları'ndan bu yana terk edilmiş spor alanlarında kurulan derme çatma çadırlarda kalan, çoğunluğu Afgan yaklaşık 600 sığınmacı, polis eşliğinde otobüslere bindirildi.

Tahliye operasyonu sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmazken, sığınmacıların, Atina dışındaki Derveni ve yeni kurulan Thiva sığınmacı kamplarına taşınacağı bildirildi.