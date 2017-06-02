Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in forum kapsamında Barzani ile  kısa bir görüşme yaparak, Rus enerji şirketi Rosneft ile IKBY arasındaki iş  birliğini ele aldığı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Lavrov ve  Barzani'nin görüşmesinde, enerji alanı başta olmak üzere ekonomik ilişkilerin  durumu ve Rus firmalarıyla yürütülen projelerin değerlendirildiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Irak ve Suriye'deki son gelişmeler ve terör örgütü  DEAŞ ile mücadele konularının gündeme geldiği kaydedildi.

Enerji şirketi Rosneft'ten yapılan açıklamada, IKBY ile enerji  kaynaklarının keşfi ve üretimi alanlarında iş birliğinin genişletilmesini öngören  bazı anlaşmalar imzalandığı duyuruldu.

  