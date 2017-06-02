Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Sudan’da okullarda yürütülen aşı kampanyası korkunç bir şekilde sonuçlandı. Strelize edilmemiş iğneyle yapılan kızamık aşısı 15 çocuğun ölümüne yol açtı. 15 çocuk, aşı sonucu enfeksiyon ve sepsis nedeniyle hayatını kaybetti. Sudan Sağlık Bakanı Riek Gai Kok, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, aşı kampanyasını yürüten ekibin "nitelikli ya da eğitilmiş" olmadığını bildirdi. Ayrıca Gai Kok, Kapoeta bölgesinde kampanya süresince yaklaşık 300 çocuğun aşı olduğunu, bunlardan 32’sinin durumun ağır olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, bu yıl artan kızamık salgınlarında 1.2 milyon çocuğa aşı yapılmasını hedeflemişti.