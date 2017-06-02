Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, 5 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, Türkiye-AFC ikili ilişkileri ile güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı belirtildi.