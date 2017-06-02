Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, 5 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, Türkiye-AFC ikili ilişkileri ile güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı belirtildi.
Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
02.06.2017 - 21:39 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 21:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel 5 Haziran'da Türkiye'ye geliyor
Etiketler : Gabriel,
478738 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/478738.aspx
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