Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus Kızılay Derneği Bölge Yetkilisi Şemseddin Merzuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güney sahillerinde son 3 günde 9 ceset bulunduğunu söyledi.

Cesetlerden birinin çocuk, 3'ünün kadınlara ait olduğunu belirten Merzuk, "Cesetlerin henüz bozulmamış olmasından dolayı yeni yolculuğa çıkan göçmenlere ait bir tekneden olması muhtemel." dedi.

Libya sahillerinden İtalya'nın Lampedusa Adası'na ulaşmak üzere yola çıkan çok sayıda kaçak göçmen Akdeniz sularında boğuluyor. Son olarak 10 Mayıs'ta Tunus Kızılayı tarafından benzer bir şekilde güney sahillerinden Afrikalı olduğu belirtilen kişilere ait 9 ceset çıkarılmıştı.

Akdeniz'in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde 2016 yılında 181 bin 405 sığınmacının denizden yasa dışı yollarla İtalya'ya geçtiği, aynı sene Akdeniz'i geçmeye çalışan 5 bini aşkın göçmenin ise "umuda yolculuk" sırasında hayatını kaybettiği belirtiliyor.