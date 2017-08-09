Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Chicago kentinin simgelerinden Millennium Parkı’nda gerçekleştirilen açık hava sinema günlerinde “Ghost - Hayalet” ve “The Shining - Cinnet” filmleri sinemaseverlerle buluştu.Amerikalıların yanı sıra aralarında kenti ziyaret eden turistlerin de yer aldığı sinemaseverler saatler öncesinde parkı doldurdu.Günün stresini atmak için açık havada sinema izlemeyi tercih eden birçok aile beraberlerinde getirdikleri yiyeceklerle piknik yaptı. Millennium Park Açık Hava Sinema Günleri 5 Eylül'e kadar devam edecek.