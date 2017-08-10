Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamada, uçağın Almatı kentinden 43 kilometre uzaklıktaki Azem havaalanına 2 kilometre mesafede düştüğü belirtildi.

Açıklamada, Sivil Havacılık akademisine ait uçağın düşmesi nedeniyle 2 pilot kursiyerin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bakanlığın kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.