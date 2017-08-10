Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamada, uçağın Almatı kentinden 43 kilometre uzaklıktaki Azem havaalanına 2 kilometre mesafede düştüğü belirtildi.
Açıklamada, Sivil Havacılık akademisine ait uçağın düşmesi nedeniyle 2 pilot kursiyerin de hayatını kaybettiği ifade edildi.
Bakanlığın kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
Kazakistan’da uçak düştü: 2 ölü
10.08.2017 - 10:03 | Son Güncelleme: 10.08.2017 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kazakistan’da eğitim uçuşu yapan Tehman 2002 tipi uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Komitesinden yapılan açıklamada, uçağın Almatı kentinden 43 kilometre uzaklıktaki Azem havaalanına 2 kilometre mesafede düştüğü belirtildi.
Etiketler : kazakistan,uçak,
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