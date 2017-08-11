Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en işlek caddesi Oxford Street'den geçen metrodaki vagonlardan birinde görülen duman nedeniyle yolcular trenden tahliye edildi. Metro istasyonu ise kapatıldı.Sabah 9 sıralarında meydana gelen olayda yolcular sosyal medya üzerinde tren vagonu içinden ve istasyondan çıkan dumanı görüntüleyen fotoğraflar paylaştı.Londra İtfaiye ekiplerince edilen olayda şu ana kadar bir yaralanmanın olmadığı belirtildi.Londra Ulaşım Müdürlüğü (TFL) ise dumanın çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini yangının tren istasyonunda mı yoks trende mi başladığının kesin olmadığını açıkladı.