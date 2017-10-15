Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirdiği intikal, İdlib-Afrin sınır hattında sürecek. İlerleyen süreçte kademeli olarak İdlib’in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK’nın 10’dan fazla bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor. TSK unsurları ilk etapta, Türkiye sınırında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Afrin’in yakınlarında bazı noktalarda konuşlandırıldı. Maaret Numan ilçesi sakinleri Mehmetçik’in gelişi ve dostane yaklaşımı sayesinde bölgedeki tehditlerden korunacaklarına inanıyor.



BOMBARDIMAN BİTECEK

Maaret Numan sakinlerinden Muhammed Elday (23), bölgede kargaşanın son bulmasını umduklarını belirterek, hayat şartlarının iyileşeceğini ve ilçeye düzenlenen yoğun hava saldırılarının son bulacağına inandıklarını söyledi. Elday “Her gün katliamlar, ölümler yaşanıyor. Türkler girmezse bu durum devam edecek. PKK’ya bu topraklarda yer yok. Ne rejim ne DEAŞ ne de PKK, hiçbiri kalamayacak” dedi. Bir başka bölge sakini Mustafa Tuma da (45), “Maaret Numan adına bu güzel insanlara (Türk askerleri) saygılarımı iletirim. İnşallah Türk ordusu ile buradaki saldırılar azalır. İnşallah bu uçaklardan kurtuluruz. Bölgede kalkınma olur, daha fazla iş imkanları olur. Zalimlerden kurtuluruz” dedi.



TÜRK ASKERİNİ SEVİYORUZ

46 yaşındaki öğretmen Şerif Rahum, Suriye ve Türkiye halklarının ilişkilerinin eskiye dayandığını hatırlatarak, bölgede yaşayanların büyük kısmının Türk askerine sempatiyle baktığını söyledi. Rahum “Türkler şu ana kadar ne yaptıysa, iyi komşuluk anlayışına uygun olarak yaptı. Ancak PKK burayı işgal ederse facia olur” dedi.