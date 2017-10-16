Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın Kerkük kentindeki ilerleyişine devam ediyor. Irak ordusu, ilerleyişi esnasında stratejik noktaları ele geçirirken bölge halkı da Süleymaniye ve Erbil'e doğru kaçmaya başladı. Kerküklü ailelerden bazıları, eşyalarını araçlarına yükleyerek kaos ortamından kaçmaya çalışıyor.







BÜYÜK KALABALIK AKIN AKIN GİDİYOR

Çatışmaların yoğunlaşmasıyla Kerkük'te yaşayan binlerce insan Süleymaniye ve Erbil'e doğru kaçıyor. Televizyonların ekrana getirdiği görüntülerde, büyük kalabalıkların akın akın Kerkük'ten çıktığı görülüyor.







STRATEJİK ÖNEM TAŞIYAN ASKERİ ÜS ELE GEÇİRİLDİ

Yaklaşık 3 yıl sonra Kerkük'e geri dönüş için operasyon başlatan Irak ordusu, stratejik önem taşıyan Keyvan Askeri Üssünü ele geçirdi. Irak ordusu kentteki buradaki birçok resmi binayı ele geçirdiği öğrenildi. Ele geçirilen binalar arasında Emniyet Binası ile Kerkük Valilik Binasının olduğu bildirildi.







KRİTİK BÖLGENİN TAMAMINDA KONTROL SAĞLANDI

Gece yarısı Kerkük'teki askeri üs ve petrol kuyularına operasyon başlatan Irak ordusunun Tuzhurmatu'nun tamamında kontrolü sağladığı öğrenildi.



Irak devlet televizyonunun haberine göre, Irak ordu birlikleri, Tuzhurmatu'ya girerek ilçenin tamamının kontrolünü ele geçirdi.



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