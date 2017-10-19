Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk görüşme, Federal Meclisin (Bundestag) yanındaki "Parlamentarische Gesellschaft" binasında CDU/CSU ile FDP arasında yapıldı.

Görüşmeye Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan CDU Genel Sekreteri Peter Tauber, FDP ile iyi ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, burada önemli konulara da değindiklerini ifade etti.

Tauber, partiler arasındaki görüş ayrılıklarının yapılacak görüşmelerde aşılmaya çalışılması gerektiğini ifade ederek, "İlk görüşmeden sonra ayrıştığımız konuları aşmak ve ortak noktaları bulmak için henüz daha bir parça yolun katedilmesi gerektiğini tespit etmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tauber, CDU açısından bugün FDP ve Yeşiller ile yapılan görüşmelerin iyi geçtiğini kaydetti.

"UZUN YOL GİDİLMESİ GEREKİYOR"

Yeşiller'in Genel Sekreteri Michael Kellner de CDU/CSU ile iyi ve yapıcı görüşme gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Görüşme, toplumdaki birlikteliğin nasıl organize edileceğine ilişkin çözümlerin bulunması çerçevesinde şekillendi. Ancak hala uzun bir yol gidilmesi gerekiyor." dedi.

CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer, yoğun görüşmeler yapıldığını vurgulayarak, "Seçim kampanyası bitti. Buluşma önemli. Atmosfer iyi." ifadesini kullandı.

Girilen yolun doğru olduğunu belirten Scheuer, "Jamaika’ya giden yol uzun. Yine de ele alınması gereken konuların önemli olacağı açıktır. Elbette görüşlerde mesafeler var. Bunlara gelecek günlerde ve haftalarda bakacağız." diye konuştu.

Schauer, bundan sonraki görüşmelerin zor geçeceğini belirtti.

"BÜYÜK TOPLANTI" CUMA GÜNÜ

Yeşiller ve FDP heyetleri, perşembe günü de kendi aralarında görüştükten sonra cuma günü CDU/CSU, FDP ve Yeşiller hep birlikte "büyük toplantıda" masaya oturacak.

Bu yıl 24 Eylül’de yapılan genel seçimden Başbakan Merkel’in liderliğindeki CDU ile kardeş parti konumundaki CSU yüzde 32,9 oy oranıyla birinci çıkarak yeniden hükûmeti kurma görevini üstlendi. 2013'ten bu yana koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SPD), tarihinin en düşük oy oranı olan yüzde 20,5 ile seçmenin kendisine muhalefet görevi verdiğini savunarak hükûmette yer almayacağını açıkladı.

Meclisteki partiler, seçimde yüzde 12,6 oranında oy alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile koalisyon kurmak istemediğini bildirirken, CDU/CSU da yüzde 9,2 oranında oy alan Sol Parti ile hükûmette yer almayı reddediyor. Meclisteki milletvekili aritmetiğine göre ise CDU/CSU'nun içinde olmadığı bir hükûmet kurulamıyor.

Bu durumda, hükûmeti kurmak için tek seçenek CDU/CSU'nun, seçimlerden yüzde 10,7, 4. çıkan Hür Demokrat Parti (FDP) ve yüzde 8,9 oy oranıyla 6. sıradaki Yeşiller ile ortaklık yapması kalıyor.

Partiler arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısız geçmesi ve SPD'nin CDU/CSU ile yeniden koalisyona girmeye ikna edilememesi durumunda erken seçim gündeme gelecek.