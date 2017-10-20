Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF), yayımladığı yeni rapor, Arakan eyaletinde Myanmar ordusu ve fanatik Budistlerin Müslümanlara yönelik şiddetini bir kez daha ortaya koydu.

Raporda, her gün bin 200 ila bin 800 Arakanlı çocuğun sınırı aşarak Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldığı ve son birkaç günde sınırın Bangladeş tarafına 10 bine yakın Arakanlı çocuğun ayak bastığı belirtildi.

"Bir çocuğun asla görmemesi gereken vahşete tanıklık ettiler"

Bir süre önce Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kampları ziyaret eden UNICEF Genel Direktörü Anthony Lake, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Bangladeş'e sığınan pek çok Arakanlı çocuk, bir çocuğun asla görmemesi gereken vahşete tanıklık etti ve hepsi yaşadıkları çok büyük kayıplardan acılar çekti." ifadesini kullandı.

Lake, bu çocukların acilen yiyecek, temiz su ve sağlık malzemelerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Çocukların psikolojik bakımdan da ihtiyaçları olduğunu kaydeden Lake, "Onların ayrıca tahammül ettikleri bütün acıların üstesinden gelmek için yardıma, eğitime, psikolojik desteğe ve umuda ihtiyacı var. Tüm bunları şimdi sağlayamazsak toplumlara üretken bir vatandaş olarak nasıl büyüyecekler? Bu kriz onların çocukluğunu çalıyor. Aynı zamanda onların geleceklerinin çalınmasına müsaade etmemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kamplarda 320 bin çocuk sığınmacı var"

UNICEF raporuna göre, Bangladeş'e sığınan 582 bin dolayındaki Arakanlı Müslümanın 320 binini çocuklar oluşturuyor. "Kamplardaki korkunç yaşam koşulları ve su yoluyla bulaşan hastalıkların" 320 bin çocuğu tehdit ettiğine dikkat çekilen raporda, yetersiz beslenme ve koleranın da onlar için büyük risk oluşturduğu bildirildi.