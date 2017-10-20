Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Arakan'dan kaçışların sürdüğünü söyledi.
Bangladeş sınırında 4 gün geçirdikten sonra bugün yaklaşık 7 bin Arakanlı Müslüman'ın ülkeye kabul edildiğini dile getiren Haq, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 589 bine ulaştığını kaydetti.
Haq, "Binlerce kişinin daha Myanmar'dan kaçış yolunda olduğuna inanılıyor." dedi.
"BM'nin hala Arakan'a erişimine izin yok
Kamplardaki korkunç yaşam koşullarına ve Arakanlı mülteci çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmadığına dikkati çeken Haq, BM'nin hala Arakan'a erişimine izin verilmediğini belirtti.
BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman, Myanmar'a yaptığı 5 günlük ziyareti sırasında yakılıp yıkılan düzinelerce köye şahit olduğu ifade etmişti.