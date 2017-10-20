Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Bangladeş ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Anjimanpara tarafsız bölgesinde sıkışıp kalan toplam 6 bin 974 Arakanlı Müslüman sınırı geçti ve kamplara dağıtıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanların, Bangladeş'teki durumun belirsizliğinden korktukları ama en azından geceleri güvenli bir şekilde uyuyacakları belirtildi.

Bangladeş basınındaki haberlerde de Bangladeş Sınır Muhafızlarının (BGB) söz konusu Anjimanpara bölgesinde 4 gün sıkışıp kalan Arakanlı Müslümanları Palongkhali mülteci kampına yerleştirdiği kaydedildi.

Yerel yetkili Md Nikaruzzaman, kampa ulaşanlara insani yardım ulaştırıldığını kaydetti.

Arakanlı Müslümanları "açlık" bahanesiyle kaçırıyorlar

Öte yandan Bangladeş'te yayın yapan "DhakaTribune" gazetesinin haberine göre, Myanmar ordusu ve fanatik Budistler, Arakan'da "açlık" ortamı yaşatarak, Arakanlı Müslümanları bölgeden kaçırıyor.

Anjimanpara'da mahsur kalan binlerce Arakanlı Müslüman, Arakan'daki köylerinde gıda bulamadıkları için Bangladeş'e geçtiklerini anlattı.

Buthidaung kentindeki bir köyden Bangladeş'e geçen Mahmunur Rahman, yaptığı açıklamada, "Ordu ve fanatik Budistler tarlalarımızı işlememize izin vermiyorlardı. Tüm dükkanları kapattılar. Bizi öldürmekle tehdit ediyorlardı. Sürekli korku içinde yaşıyorduk, öldürülmekten korkarak evlerimizden kaçtık." ifadelerini kullandı.

Jadipara köyünden 80 yaşındaki Arakanlı Müslüman Rajuma Hatun da ordu ve fanatik Budistlerin köylerindeki pazarı zorla kapattırdığına işaret ederek, "Yiyecek hiçbir şeyimiz yoktu. Ordu ve fanatik Budistler, evlerimizi terk etmezsek bizi öldürmekle tehdit etti. Canımızı kurtarmak için kaçmaya mecbur kaldık. Aç susuz 10 gün yürüdük." dedi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.