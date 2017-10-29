Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kerkük’ün Havice ilçesindeki El-Bekare köyünde bulunan toplu mezardakilerin cesetleri çıkarılmaya başlandı” denildi. Irak güçleri, terör örgütü DEAŞ’ın elinde tuttuğu Havice ilçesi ve ona bağlı dört kasabayı 5 Ekim’de kurtarmıştı.