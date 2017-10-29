Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medya Ağı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Kerkük’ün Havice ilçesindeki El-Bekare köyünde bulunan toplu mezardakilerin cesetleri çıkarılmaya başlandı” denildi. Irak güçleri, terör örgütü DEAŞ’ın elinde tuttuğu Havice ilçesi ve ona bağlı dört kasabayı 5 Ekim’de kurtarmıştı.
Kerkük’te toplu mezar bulundu
29.10.2017 - 07:34 | Son Güncelleme: 29.10.2017 - 07:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldükleri iddia edilen 50 polis ve askere ait cesetlerin yer aldığı bir toplu mezar bulundu.
Etiketler : kerkük,ırak,
515203 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/515203.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER