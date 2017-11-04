Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden yapılan açıklamada, dün el Mayadin ve çevresinde düzenlenen hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 25 kişiden fazla kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

AA'nın haberine göre; Deyrizor'da devam eden çatışmalar nedeniyle ağustos ayından beri 350 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, kentte devam eden çatışmaların sivilller üzerindeki etkisinden derin endişe duyulduğunun altı çizildi.

Açıklamada, tüm taraflara sivillerin korunması ve insani yardım erişimlerine izin verilmesi çağrısında da bulunuldu.