Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN

ABD’de Manhattan katliamına ilişkin soruşturma Özbek bağlantısını bir defa daha gündeme getirirken, katliamın birinci derece sorumlusu gösterilen Sayfullo Saipov’un CIA’in tespit ettiği isim olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, Saipov’un, 2015 yılında El-Kaide suçlaması ile ABD’de tutuklanmış olan bazı Özbekler ile temas hâlinde olduğu CIA tarafından tespit edilmesine rağmen tedbir alınmadı. Zanlı, tabiri yerinde ise elini kolunu sallayarak bir katliama imza attı. Hollanda, Fransa ve Almanya ile bağlantıları bilinen Saipov’un ABD içinde radikalleşmeye dair hazırlanan yasal düzenlemeler için psikolojik altyapı oluşturmak üzere kullanıldığını iddia edenler, Saipov’un CIA tarafından Orta Doğu’daki ve İstanbul’daki hücre yapılanması içinde yer alan radikal unsurlar ile ilişkili olduğunu tespit edilmesine rağmen eldeki verilerin Türk makamlarla paylaşılamadığını kaydetti.

ABD güvenlik kaynakları Manhattan katliamına ilişkin soruşturmada birinci derecede sorumlu gösterilen Sayfullo Saipov’un 2015 yılında ABD’de tutuklanmış olan bazı Özbek yurttaşlarıyla temas hâlinde olduğunun CIA tarafından tespit edildiğini belirtti. Saipov’un bağlı olduğu ve irtibatta olduğu hücredeki arkadaşlarının, liderlerinin emretmesi hâlinde eski ABD Başkanı Barack Obama’yı öldürmeye hazır olduklarını söyledikleri ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları, o dönemde görünüşte polis, ileride katile dönüşmesi muhtemel bu şahısla ilgili bulgular elde edememişti. Diğer bir ifade ile Saipov ve arkadaşları ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşmaya başlamışlardı.



CIA’İN AĞINA DÂHİL EDİLDİ

Güvenlik kaynakları, radikal gruplar içinde yer alan Özbek aşırılıkçıların uzun süredir faal durumda olduklarına vurgu yaparak, 2008’de Hollanda, Fransa ve Almanya’da yürütülen bir soruşturma sonucunda, derin kökenleri Afganistan ve Pakistan’ın hücrelerinde bulunan El-Kaideci bir şebeke tespit edildiğini, bu şebekenin Taliban müttefiki olan teröristlerin daha sonra farklı gruplara ayrıldığını tespit edildiğini belirtti. Gruplar içinde yaşanan ciddi sürtüşmeler ve grubun bizzat kendi varlığını tehlikeye atması üzerine bir başka grubun Suriye-Irak ihtilafında kendisine yer bulduğu ifade edildi. Kaynaklar, Suriye süreci ile birlikte Özbeklerin yer aldığı bir grubun ABD’nin istihbarat ağına dâhil edildiklerinin tespit edildiğini ancak ABD’nin devreye girmesi ile birlikte sürecin askıya alındığını belirtti.

HAVALİMANI SALDIRGANI DA ÖZBEK

2016 yazında İstanbul’daki havaalanında yaşanan katliamı gerçekleştiren eylem timinde iki Özbek terörist yer alıyordu. İstanbul’da yılbaşında düzenlenen saldırıyı da bir Özbek vatandaşının gerçekleştirdiğine dikkat çeken güvenlik kaynakları, Stockholm’un merkezinde bir kamyonla çok sayıda insanı öldüren sığınmacı Rahmet Akilov’un ve geçtiğimiz nisan ayında St.Petersburg metrosuna bomba yerleştiren kişinin de Özbek vatandaşı olduğuna dikkat çekti.

TALİMATLARA HARFİYEN UYMUŞ

Terör hücreleri ve şahıslar kendi aralarında iletişim kurmak için gizli sistemler kullandı. ABD’de radikalleşen Saipov’un da bu bağlamda DEAŞ ile bağlantılı birileriyle temas hâlinde olup olmadığını tespiti için çalışmalar hâlâ sürüyor. Ancak şu ana kadar CIA ve FBI’ın ulaştığı bilgilere göre saldırganın ABD’de ulaşılması çok kolay “Rumiye” dergisinde yayımlanan “kiralık araç ile önemsiz silahlarla saldırı düzenleyin” talimatlarına uyduğu gözlendi.

BİSİKLET YOLUNA BARİYERLİ TEDBİR

New York’ta 8 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından yeni tedbirler alındı. Saldırganın kamyonetle insanları ezdiği Hudson Nehri kenarındaki bisiklet yoluna yüzlerce bariyer yerleştirildi.