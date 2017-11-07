Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Le Parisien gazetesinin haberine göre, polis ve istihbarat birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü terör operasyonlarında, yaşları 18 ile 65 arasında değişen 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar, başkent Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France, Paca, Menton ve Aix-en-Provence bölgelerinde gerçekleştirildi.

Yetkililerin bilgisi dahilinde İsviçre'de de bir kişi gözaltına alındı.

Haberde, gözaltına alınan kişilerin terör propagandası yaptıkları, teröristlerin sıkça başvurduğu mesajlaşma uygulaması Telegram'ı kullandıkları ve bu uygulama üzerinden gönderdikleri mesajlarda "endişelendirici sözlerin olduğu" belirtildi.

Fransa'da dün terör örgütü DEAŞ üyesi ile Telegram üzerinde haberleştikleri ortaya çıkan 14 ve 15 yaşlarındaki üç kolej öğrencisi 6 ay ve 1,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Paris'te 130'dan fazla kişinin öldüğü saldırıların düzenlendiği 13 Kasım 2015 tarihinden sonra ilan edilen OHAL'e 1 Kasım'da son verilmişti. OHAL'in yerine getirilen terörle mücadele kanunu ise bu uygulamayı neredeyse kalıcı hale getiren düzenlemeler içeriyor.