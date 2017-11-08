Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağımsızlık için referanduma giderek, bölge ülkelerinden darbe üstüne darbe yiyen Irak Kürt bölgesel Yönetimi’nin eski Başkanı Mesud Barzani uslanmadı. İstifası ile sonuçlanan olaylardan sonra ilk kez ABD radyosu NPR’den Jane Arraf’a konuşan Barzani, pişman olmadığını söyledi. Bölgede referandumdan sonra kaybedilen onca şeye rağmen referandum kararını savunan Barzani, “İran destekli paramiliter güçlerle, Irak ordusunun, ABD’nin kendilerine tedarik ettiği tanklar ile petrol kenti ve Kürtler için önemli bir kent olan Kerkük’ü almasına ABD’nin ses çıkarmamasına şok olduk” dedi ve ekledi: Amerikan silahları, Abram tankları ve ABD’nin Irak ordusuna DEAŞ ile mücadele etmesi için verdiği silahları kullanıyorlardı. Ama bu silahları insanlar üzerinde kullandılar ve Amerika sessiz kaldı. Tabii ki bu beklenmedik bir durumdu. Yani ABD ile ilişkileri ciddi bir şekilde revize edeceğimizi söyleyebilirim. İnsanların ABD’ye olan sevgisi, umudu ve güveni azaldı ve her geçen gün azalmaya devam ediyor.

MOSKOVA’YA GÖZ KIRPTI

“Rusya referanduma daha pozitif yakaşıyor. Bugün belki Ruslar Amerika’dan daha iyi bir dost olabilir” diyerek Moskova yönetimine yeşil ışık yakan Barzani, şöyle konuştu: Kürt savaşçıları genelde ödeme almadan, yetersiz ekipmanla hem el-Kaide hem DEAŞ ile savaştı. Referendum sonucuyla gurur duyuyorum. Bundan pişman değilim. Halen bir Kürt devleti kaçınılmazdır. Genç nesilin büyük çoğunluğu Peşmerge değil. Fakat, hepsinin savaşçı ve bağımsızlık için çalışacaklarına inanıyorum.