Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hulot, bakanlar kurulu sonrası, 2025 yılına kadar enerji için elektrik üretiminde, nükleerin halen yüzde 75 olan payını yüzde 50'ye düşürme hedefi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Bu 2025 takvimini korumak zor olacak. Bu ancak fosil enerji temelli elektrik üretimini yeniden başlatarak mümkündür." diyen Hulot, bu konuda çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Hulot, birkaç ay alacak bu süreç için yeni bir tarih belirleyeceklerini ifade etti.

Elektrik İletim Şebekesi (RTE) ise açıklamasında da, enerjide nükleerin payının yüzde 50'ye düşürülebilmesi için ülkede 900 megavat kapasiteli 24 nükleer reaktörün kapatılması ve buna paralel olarak yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Hulot temmuz ayında, enerjide belirlenen hedefe ulaşmak için 17 nükleer reaktörün kapatılabileceğini açıklamıştı.

Enerji için 2025 yılına kadar elektrik üretiminde nükleerin payını yüzde 50'ye düşürme hedefi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alıyordu.