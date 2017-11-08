Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump'ın başkanlık uçağı "Air Foce One" Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’na indi. Havalimanında Trump’ı Çin Komünist Partisi (ÇKP) Politbüro Komitesi üyesi ve diplomasiden sorumlu Devlet Müşaviri Yang Cieçı, Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve ABD’nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad karşıladı.

İki günlük ziyaret kapsamında Trump, resmî temasların dışında da bazı etkinliklere katılacak.

Çin ziyaretinin ilk gününde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Li Pıngyüen ile Pekin’deki Tienanmen Meydanı’nda bulunan Yasak Saray'ı gezecek. Yarın da Trump için Tienanmen Meydanı’ndaki Büyük Halk Salonu’nda resmî karşılama töreni düzenlenecek. Törenin ardından ABD ve Çin liderleri görüşmeler yapacak. Trump’a Çin ziyaretinde 11’i enerji alanında olmak üzere 29 şirket temsilcisi eşlik ediyor.

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un 1992'deki turundan sonra en uzun Asya turuna çıkan Trump, Japonya ve Güney Kore’de temaslarını tamamladı,13 günlük turunun üçüncü durağı Çin’de ise 2 gün kalacak.

ABD Başkanı Trump, ÇKP 19. Ulusal Kongresi’nden sonra Çin’i devlet başkanı düzeyinde ziyaret eden ilk lider oldu.

Pekin’in ardından Trump, 10-12 Kasım'da Vietnam'ı ve 12-13 Kasım'da Filipinler'i ziyaret edecek.