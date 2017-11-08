Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Rusya partisi Rusya’daki vatansız insanlar için geçici bir kimlik belgesi çıkarma teklifinde bulundu. Teklif, Milletvekili Dmitry Vyatkin tarafından geldi. Vyatkin, Rusya’da ikamet eden vatansız kişilere durumlarını netleştirmek için geçici bir kimlik belgesi düzenlenmesi önerisinde bulundu. Vyatkin, "Anayasa Mahkemesinin kararını takip ederek Rusya İçişleri Bakanlığı, yasalarla bu kişilere geçici bir kimlik belgesi vermeyi öngören değişiklik getirme konusundaki federal bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu yasama girişimi tarafımızdan desteklenmektedir” dedi.