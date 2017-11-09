Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macar İslam Hakları Koruma Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Budapeşte'deki bir mescidin girişine, aşırı sağcı Macaristan Kimlik Nesli Hareketinin, ''İslamlaşma öldürür. Doğu sınırına tel örgüye evet de.'' ifadesinin yer aldığı afiş asmasının edişe verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, Macaristan iktidar partisi Fidesz Meclis Grup Başkanı Gergely Gulyas'ın, 'Macaristan'da cami olmayacak.' şeklindeki açıklamasının ardından, aşırı sağ oluşumlarla irtibat halinde olan Macaristan Kimlik Nesli Hareketi, 6 Kasım'da Fehervar caddesindeki mescide, ''İslamlaşma öldürür. Doğu sınırına tel örgüye evet de.'' ifadelerinin yazılı olduğu afiş asarak belirli toplulukların tehdit olduğunu iddia etti." ifadesine yer verildi.

Eylemin toplulukları korkutmaya ve nefret uyandırmaya oldukça uygun olduğu belirtilen açıklamada, Gulyas'dan bu tür adımlardan kaçınması ve ilgili resmî birimlerin eylemciler hakkında adım atmasının beklendiği kaydedildi.