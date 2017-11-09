Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Yemen'deki Aden Limanı'nın ticari ve insani yardım gemilerine açılmasının yeterli olmadığını, Hudeyde Limanı ve havaalanlarının da acilen açılması gerektiğini belirtti.

Sözcü Laerke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'deki havaalanları halen kapalı olduğu için insani yardım taşıyan BM uçaklarının bekleyişinin sürdüğünü belirtti.

Uçakların tekrar insani yardım sevkiyatına ne zaman başlayacağını kestiremediklerini anlatan Laerke, milyonlarca sivilin kıtlıkla burun buruna olduğu uyarısında bulundu.

Laerke, Aden Limanı'nın salı akşamı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin talimatı üzerine ticari ve insani yardım gemileri için istisnai olarak açılmasından memnuniyet duyduklarını ancak bu adımın yetersiz olduğunu vurguladı.

Sözcü, "Yemen'de milyonlarca kişi, Hudeyde Limanı'ndan gelecek yardımlarla hayata tutunuyor. Ülkedeki insani kriz daha kritik boyutlara ulaşmadan önce bu limanın açılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM ve bazı uluslararası insani yardım kuruluşları, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Yemen'deki havaalanları, limanlar ve kara sınırlarını kapatma kararından derin endişe duyulduğunu bildirmişti.

BM'nin yanı sıra "Islamic Relief", "Islamic Help", "Save The Children", "Handicap International", "Oxfam" ve "Relief International" gibi 22 uluslararası yardım kuruluşu, ortak açıklamayla Yemen'de sınırların kapatılma kararına tepki göstermişti.

İngiltere ve Fransa da Yemen'e insani yardımların önündeki bütün engellerin kaldırılması çağrısı yapmıştı.