Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün kuzeyinde yer alan Runaki Mahallesi'ndeki kontrol noktasına bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce el bombası atıldığını belirtti.
Saldırıda can kaybının yaşanmadığını ifade eden Kamil, son on günden bu yana kentin kuzey mahallelerinde benzeri saldırıların arttığına işaret ederek, "Özellikle Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı kuzey mahallelerde görev yapan polis ekiplerine yönelik bu tür saldırılar artmaktadır." diye konuştu.
Kamil, olayın ardından geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.
Kerkük'te el bombalı saldırı
12.11.2017 - 01:55 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 01:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın Kerkük kentinde terörle mücadele güçlerine ait bir kontrol noktasına el bombasıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün kuzeyinde yer alan Runaki Mahallesi'ndeki kontrol noktasına bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce el bombası atıldığını belirtti.
Etiketler : kerkük,saldırı,patlama,
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