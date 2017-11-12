Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk Direniş Komiteleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, Filistinlilerin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için düzenledikleri gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

Vefatının 13. yılı münasebetiyle Filistin'in eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın da anıldığı gösterilerde, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri de protesto edildi.

Filistinli göstericiler, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanan İsrail askerlerine taş ve molotof kokteyli ile karşılık verirken, gazdan etkilenen onlarca kişi boğulma tehlikesi atlattı.

Eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yasir Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'nın başkenti Paris'teki Percy Askeri Hastanesi'nde 75 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki üç milyona yakın Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekilerde ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısının kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor.

Uluslararası hukuka göre, buralardaki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı illegal kabul ediliyor.