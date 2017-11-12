Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus'ta Nahda hareketi, 2016-2017 yılındaki faaliyetlerini değerlendirmek üzere toplandı.

Hareketin lideri Gannuşi, yıllık değerlendirme toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "Nahda, millî güvenliğin temellerinden birini teşkil ediyor. Nahda, Tunus devriminin kazanımlarından bir parça. Hareketin ve parlamentodaki grubunun birliğine dokunmak Tunus'ta millî güvenliğe dokunmak gibidir." dedi.

Parlamentoda Nahda'nın dahil edilmediği yeni bir cephe oluşturulmasına işaret eden Gannuşi, "Nahda'ya dokunmak, demokrasi projesi için tehdit oluşturuyor. Nahda, bu projenin ve demokratik geçiş hedefinin temel taşıyıcısı. Biz oluşumlar hakkında görüşlerimizi aktarıyoruz. Daha önce de karşımızda oluşumlar ve cepheler kurulduğunu gördük. Ancak bunlar devam etmedi çünkü mevcudiyetlerinin gerekçesi yok." ifadelerini kullandı.

Nahda'nın ülkede ulusal uzlaşı gibi çeşitli konularda büyük rol oynadığını belirten Gannuşi, Nahda'nın liderlik vasfı taşıyan faal bir grup olduğunu aktardı.

Tunus'ta parlamentoda 4 grup ile bağımsız milletvekillerinin de katıldığı henüz resmî olarak açıklanmayan bir cephe oluşturulmuştu. Parlamento kulislerinde uzun süren görüşmelerin ardından kurucuları tarafından "ilerici, ılımlı" olarak tanımlanan cepheye katılan vekil sayısının 50'ye ulaşabileceği tahminleri yapılıyor.