Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail basınının ordu yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Gazze sınırında bu sabah başlatılan tatbikatın "askerlerin herhangi bir uyarıya hazır olup olmadığını belirlemek için ön hazırlık" niteliği taşıdığı belirtildi.

Geniş çaplı tatbikatın çarşamba gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

İsrail, 30 Ekim'de Gazze Şeridi sınırında bir tüneli patlatmış, olayda 12 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu geçen yılın kasım ayında da Gazze sınırında gerçek savaş şartlarına göre hazırlanan geniş çaplı tatbikat düzenlemişti.