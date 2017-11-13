Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in tahttan feragat ederek oğlu Muhammed bin Selman’a vereceği yönündeki iddiaları bir yetkili yalanladı.

Bir yetkili, "Kralın tahttan feragat etmesi gibi bir olasılık yok" derken kralların sağlık durumları kötü dahi olsa tahttan çekilmediklerini belirtti.

Açıklamada Kral Fahd örneğini veren yetkili, 2005’de hayatını kaybedene kadar Fahd’ın görevde kaldığını ve bunun son yıllarını ciddi hastalıklarla geçirdiğini hatırlattı. Selman, halihazırda veliaht prensin yanında saf tutmuş durumda. Suudi Arabistan’da birçok prens, bakan ve işadamı başlatılan bir yolsuzluk operasyonu çerçevesinde gözaltına alınmış, operasyonun prensin gücünü pekiştirmek için kullandığı yorumlarına yol açmıştı.

Bu arada Suudi Arabistan’da rehin tutulduğu iddia edilen Lübnan Başbakanı Saad Hariri, iki üç gün içerisinde ülkesine geri döneceğini söyleyerek iddiaları yalanladı. Hariri, istifasını açıklamış olsa da henüz istifa mektubunu cumhurbaşkanına sunmadı.