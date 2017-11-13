Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, dün akşam meydana gelen deprem sonrası Türkiye’nin kendileriyle irtibata geçip insani yardımları göndermeye başladığını belirterek, teşekkür etti. Barzani, "Türkiye’den dün akşam bizimle irtibata geçildi. Habur’dan yardımlar ulaştırıldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dar günde Kürdistan Bölgesi’ne yardım ettiler" ifadesini kullandı. Türkiye ve IKBY arasındaki ilişkiler, tartışmalı bağımsızlık referandumu yüzünden gerilmişti.
(Milliyet)
Barzani, Türkiye'ye teşekkür etti
13.11.2017 - 13:57 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 13:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, deprem sonrası yardım gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, dün akşam meydana gelen deprem sonrası Türkiye’nin kendileriyle irtibata geçip insani yardımları göndermeye başladığını belirterek, teşekkür etti. Barzani, "Türkiye’den dün akşam bizimle irtibata geçildi. Habur’dan yardımlar ulaştırıldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dar günde Kürdistan Bölgesi’ne yardım ettiler" ifadesini kullandı. Türkiye ve IKBY arasındaki ilişkiler, tartışmalı bağımsızlık referandumu yüzünden gerilmişti.
Etiketler : Neçirvan Barzani,ırak deprem,deprem,yardım,türkiye,
519187 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/519187.aspx
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