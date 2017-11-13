Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, dün akşam meydana gelen deprem sonrası Türkiye’nin kendileriyle irtibata geçip insani yardımları göndermeye başladığını belirterek, teşekkür etti. Barzani, "Türkiye’den dün akşam bizimle irtibata geçildi. Habur’dan yardımlar ulaştırıldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dar günde Kürdistan Bölgesi’ne yardım ettiler" ifadesini kullandı. Türkiye ve IKBY arasındaki ilişkiler, tartışmalı bağımsızlık referandumu yüzünden gerilmişti.

(Milliyet)