Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Netanyahu, yaptığı açıklamada; ABD ve Rusya'ya iki gücün bir ateşkes oluşturmaya çalışsa bile İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarına göre Suriye sınırında hareket etmeye devam edeceğini vurguladı.

Netanyahu, parlamentodaki Likud partisinin üyelerine yaptığı konuşmada "Sınırlarımızı kontrol ediyoruz, ülkemizi koruyoruz ve bunu yapmaya devam ederken her türlü saldırıyı yapmaya hazırız" dedi.



"Ayrıca öncelikle Washington'da ve Moskova'daki dostlarımızı, Suriye'nin güneyini de içeren Suriye mutabakatımıza ve güvenlik ihtiyaçlarımıza göre hareket edeceğimizi bildirdim." diye konuştu.

