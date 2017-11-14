Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, depremle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"ABD, İran ve Irak'ta depremden etkilenenlere en derin taziyelerini sunmaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin, yaralananların ve hasara uğrayanların unutulmadığı belirtildi.

Irak-İran sınırında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İran'ın Kermanşah eyaletine bağlı kentlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 407'ye ulaşmıştı.