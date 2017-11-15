Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM, özel okullar ve Sonalika şirketinin temsilcilerinin Nehru Parkı'nda organize ettiği protesto gösterisine, 15 özel okuldan yüzlerce öğrenci katıldı.

Göstericiler arasında yer alan 13 yaşındaki Charvi Thakkar, hava kirliliği nedeniyle amcası, büyük annesi ve ağabeyinin rahat nefes alamaz hale geldiğini söyledi.

Görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düştüğü Yeni Delhi'de hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği standardın yaklaşık 30 kat üzerinde olduğu ifade ediliyor.

Bilim adamlarına göre, hava kirliliğine yol açan sülfür dioksit salımı son 10 yılda Çin'de azalırken Hindistan'da arttı.