Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar yönetimi, ordu ve Budist çetelerin saldırıları nedeniyle Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlardan 25 yaşındaki öğretmen Muhammed Feyyaz, gözleri önünde katledilen aile fertlerinin cesetleri arasında günlerce ölü taklidi yaparak hayatta kalabildi.

Kamplarda yoklukla mücadele eden Arakanlı Müslümanların yaralarını sarmak için bölgeye giden Bursa İHH İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Halil Asa ve beraberindeki heyet, hasırlarla çevrelenmiş, çatıları poşetlerle örtülmüş barakalarda hayatta kalma mücadelesi veren insanların dramına tanık oldu.

Kampta yemek ve insani yardım malzemeleri dağıtan ekiplere İngilizce tercümede yardımcı olan 25 yaşındaki öğretmen Arakanlı Feyyaz'ın katliamdan kurtulma hikayesi, yürek burktu.

Anne, baba, dede, nine ve kardeşleri Budist çeteler tarafından gözleri önünde katledilen Feyyaz, parçalanmış cesetler arasında askerlerin köyünden gittiğine emin olana kadar günlerce ölü taklidi yaptı. Daha sonra ormanda saklanan Feyyaz, 13 günlük zorlu yolculuğun ardından Bangladeş'e ulaştı.

Buradaki kampta 30 çocuğa eğitim veren Feyyaz'a, bir yazı tahtası ile 300 defter ve kalem hediye eden Bursalı heyetin lideri Asa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myanmar hükûmetinin adeta bir soykırım yaptığını ve Arakanlıları baskılarla evlerinden, yurtlarından kopardığını söyledi.

Dernek olarak Arakanlıların acılarını dindirmek için çalıştıklarını anlatan Asa, "Biz bu kardeşlerimizin yaralarını sarmak, dertlerine derman olmak için kasım ayında 5 kişilik bir ekiple onların yanına gittik. Bölgedeki kamplar, gerçekten içimizi acıttı. Yürek yakan görüntülerle karşılaştık." diye konuştu.

Asa, yağıştan dolayı yolların çamur içinde olduğunu, Arakanlıların bu çamur deryasının kıyısına yaptıkları derme çatma barakalarda hayatlarını sürdürmeye çalıştığını vurguladı.

'Sesimizi dünyaya duyurun'

Feyyaz ise heyet aracılığıyla Türkiye'ye şöyle seslendi:

"Sesimizi dünyaya duyurun, var olduğumuzu haykırın, bize sahip çıkın. Bizler, ümmetin yetimleriyiz, sahipsiziz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Evlerimiz, içinde yaşayanlarla ateşe veriliyor. Camiler, içinde ibadet edenlerle ateşe veriliyor. Orman ve arazilerde insan avına çıkılıyor. Katil Myanmar'ın asker ve çeteleri, binlerce insanımızı gözünü kırpmadan vahşice katlediyor."