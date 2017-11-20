Schulz, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, Hür Demokrat Parti  (FDP) ve Yeşiller arasındaki koalisyon kurma çabalarının başarısızlıkla  sonuçlanmasının ardından parti yönetimiyle bu yeni durumu değerlendirdi.

Ardından SPD Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Schulz, söz  konusu 4 partinin koalisyon görüşmelerinde başarısız olduklarına işaret ederek,  bu partilerin genel seçimlerden 2 ay sonra Almanya'yı zor duruma düşürdüklerini  söyledi.
 
"Büyük koalisyon" olarak adlandırılan CDU/CSU-SPD hükümetine yeniden  girmeyeceklerini ve erken seçimden yana olduklarını yineleyen Schulz,  "Vatandaşlarımızın durumu yeniden değerlendirmelerini önemli buluyoruz. Erken  seçimden çekinmiyoruz." ifadesini kullandı.
 
Schulz, genel seçimlerde halkın büyük koalisyona kırmızı kart  gösterdiğini de söyledi.
 
Şimdi anayasaya göre Federal Meclis ve cumhurbaşkanının harekete  geçmesi gerektiğini vurgulayan Schulz, erken seçimin yapılmasını doğru  bulduklarını kaydetti.
 
Gelişmelerin ardından kısa bir görüşme gerçekleştirdiği Almanya  Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile çarşamba günü bir araya geleceğini  ifade eden Schulz, "Bayan Merkel  ise bugüne kadar benimle temasa geçmedi." dedi.
 
Schulz, aralık ayının başında yapılacak SPD genel kurultayında yeniden  genel başkanlık için aday olacağını belirtti ancak olası bir erken seçimlerde  başbakan adayı olup olmayacağına ilişkin yorum yapmadı.
 
Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Federal Meclis Grubu Eşbaşkanı  Alexander Gauland da Berlin’de yaptığı açıklamada, hükümetin kurulmamasını iyi  bulduklarını ifade etti.
 
“Merkel başarısız oldu.” diyen Gauland, Merkel’in bir dahaki başbakan  olmaması gerektiğini savundu.
 
Almanya'da "Jamaika koalisyonu"nu kurma hedefiyle yaklaşık 4,5  haftadan beri toplantılar yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler  FDP’nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlandı ve ülkede siyasi krize yol  açtı.