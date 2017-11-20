Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Schulz, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki koalisyon kurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından parti yönetimiyle bu yeni durumu değerlendirdi.

Ardından SPD Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen Schulz, söz konusu 4 partinin koalisyon görüşmelerinde başarısız olduklarına işaret ederek, bu partilerin genel seçimlerden 2 ay sonra Almanya'yı zor duruma düşürdüklerini söyledi.



"Büyük koalisyon" olarak adlandırılan CDU/CSU-SPD hükümetine yeniden girmeyeceklerini ve erken seçimden yana olduklarını yineleyen Schulz, "Vatandaşlarımızın durumu yeniden değerlendirmelerini önemli buluyoruz. Erken seçimden çekinmiyoruz." ifadesini kullandı.



Schulz, genel seçimlerde halkın büyük koalisyona kırmızı kart gösterdiğini de söyledi.



Şimdi anayasaya göre Federal Meclis ve cumhurbaşkanının harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Schulz, erken seçimin yapılmasını doğru bulduklarını kaydetti.



Gelişmelerin ardından kısa bir görüşme gerçekleştirdiği Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile çarşamba günü bir araya geleceğini ifade eden Schulz, "Bayan Merkel ise bugüne kadar benimle temasa geçmedi." dedi.



Schulz, aralık ayının başında yapılacak SPD genel kurultayında yeniden genel başkanlık için aday olacağını belirtti ancak olası bir erken seçimlerde başbakan adayı olup olmayacağına ilişkin yorum yapmadı.



Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Federal Meclis Grubu Eşbaşkanı Alexander Gauland da Berlin’de yaptığı açıklamada, hükümetin kurulmamasını iyi bulduklarını ifade etti.



“Merkel başarısız oldu.” diyen Gauland, Merkel’in bir dahaki başbakan olmaması gerektiğini savundu.



Almanya'da "Jamaika koalisyonu"nu kurma hedefiyle yaklaşık 4,5 haftadan beri toplantılar yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler FDP’nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlandı ve ülkede siyasi krize yol açtı.