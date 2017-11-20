Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da siyasi partilerin hükûmeti kurma konusunda ilk tur görüşmelerde sonuç alamamasının ardından Cumhurbaşkanı Steinmeier yaptığı açıklamada ülkesinin son 70 yılın en ciddi siyasi krizini yaşadığını belirtti.

"70 YILDIR GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Steinmeier "Hükûmeti kurma konusundaki ilk tur görüşmeler sonuç vermedi. Almanya tarihinde 70 yıldır görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Bu siyasi partilerin önüne daha ciddi zorlukları koyuyor" ifadelerini kullandı.

"TÜM PARTİLER KENDİ AMAÇLARINDAN TAVİZ VERSİN" ÇAĞRISI

Steinmeier tüm siyasi partilere bu nedenle kendi amaçlarından ödün verme ve Alman halkının çıkarına öncelik vermeleri çağrısında bulundu.

Steinmeier "Tüm katılımcıların durup pozisyonlarını yeniden düşünmesi gereken noktadayız. Bundestag'a seçilen tüm siyasi partiler ortak iyi için hareket etmeli. Görüşmecilerden öngörülebilir bir gelecekte hükûmeti kurmaya hazır oldukları işaretini göstermelerini bekliyorum" dedi.

Bugün Hür Demokrat Parti (FDP) renkleri nedeniyle 'Jamaika koalisyonu' olarak anılan ve CDU/CSU ve Yeşiller'le yapılan koalisyon görüşmelerinden çekildiğini duyurmuştu.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Alexander Gauland ise Başbakan Angela Merkel'e istifa etmesi çağrısı yapmıştı.

FİRARİ DÜNDAR İLE STEINMEIER ARASINDAN SU SIZMIYOR!

Firari Can Dündar, 2016 yılında Steinmeir Dışişleri Bakanı iken Twitter hesabından bu fotoğrafı paylaşarak altına bu notu düşmüştü; "Alman Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, dün Türk mevkidaşı tarafından telefonda bekletildiği iddiasından çok etkilenmişe benzemiyordu"