Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hicab açıklamasında istifasına ilişkin gerekçe bildirmezken, “Suriye halkına danışılmadan ülkede nüfuz alanları oluşturma girişimleri”nden bahsetti. Hicab’ın bu sözleri, Rusya öncülüğündeki ateşkes görüşmelerine yoruldu. Öte yandan Hicab’ın istifasının ardından Riyad Nasan Ağa, Tümgeneral Abdülaziz Şelal, Yarbay Ebubekir, Binbaşı Hasan İbrahim, Samir Habbuş, Dr. Abdülhakim Beşşar ve Süheyr Atasi de görevlerinden ayrılacaklarını açıkladı. Yüksek Müzakere Konseyi’ndeki istifalar, Suriyeli muhaliflerin yarın Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yapacaklarını görüşmelerinin hemen öncesine denk geldi.