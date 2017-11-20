Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nebraska Kamu Hizmeti Komisyonu, tartışmalı ve uzun süredir ertelenen Keystone XL boru hattını onayladı. Komisyon üyeleri, Kanada petrol kumlarını ABD rafinerilerine bağlayacak olan proje lehine 3-2 oyla seçti. Karar, Keystone ağında bir sızıntının Güney Dakota’da 5 bin varile dökülmesinden birkaç gün sonra geldi.

Öte yandan, eski ABD Başkan Barack Obama, 2015 yılında projeyi çevresel gerekçelerle reddetmiş ancak Başkan Donald Trump kararı bu yılın başlarında geri çevirmişti. Boru hattı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenirken, çevreciler ve bazı arazi sahipleri tarafından karşı çıkılıyor.