Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

IOC'den yapılan yazılı açıklamada, yeni kampanya sayesinde sporcuların, "Olympic Channel"a faaliyetlerini paylaşmaya yöneleceği ve burada oluşturulan farkındalık sayesinde sığınmacılara "ışık" olunacağı ifade edildi.

IOC'nin, sığınmacılara güneş enerjili aydınlatma çözümleri sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ile yakın iş birliği içinde olduğu belirtildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Mülteci kamplarına kalıcı güneş enerjili aydınlatma sağlayarak, genç sığınmacılar için eğitim ve spor fırsatlarını arttırabiliriz." ifadesini kullandı.

Kampanya sayesinde insanlar, fiziksel aktivitelerini "Olympic Channel" ile paylaşacak, bu sayede oluşturulan farkındalıkla ve IOC'nin yapacağı bağışla 55 bin sığınmacının bulunduğu Ruanda'daki mülteci kampının sokaklarının ve binalarının aydınlatılması sağlanacak.