Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın toplantısı düzenleyen Peskov, Putin'in Esad'la yaptığı görüşmenin yarın Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılacak görüşmenin zeminini oluşturduğunu kaydetti.



İDDİALARI YALANLAR NİTELİKTE

Rusya'nın açıklaması, uluslararası basında tarafından Türkiye ve Suriye arasında liderler bazında bir görüşme olacağı yönündeki iddiayı yalanlar nitelikte.



RUS BASINI: TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN ANLAŞTI

Öte yandan, Rus Sputnik haber ajansı, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelen Rusya, Türkiye ve İran genelkurmay başkanlarının, Suriye'de geri kalan DEAŞ ve El Nusra (yeni ismiyle Fetih el Şam) bağlı teröristlerin varlığına son vermek için somut adımlar üzerinde anlaştıkları belirtildi.