Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan, olumsuz hava koşulları ile mücadele ediyor. Şiddetli yağan yağmurlar, birçok noktada sellere neden oldu.

OKULLARA BİR GÜNLÜK ARA

Kraliyet'in eğitim bakanlığından yapılan açıklamada öğrencilerin güvenliği için Cidde, Mekke, Taif, Al-Leeth, Khulais ve Rabigh kentlerinde okulların kapalı olacağı duyuruldu.





SİVİL SAVUNMA TEYAKKUZDA



Suudi Arabistan Meteoroloji ve Çevre Koruma Otoritesi’nden yapılan açıklamada Kraliyet'in farklı bölgelerinde fırtınalı hava koşulları olacağı ve Kassim ve Riyad’ın batısında kum fırtınaları da olabileceği uyarısı yapıldı.

Sivil Savunma Bakanlığı da beklenen yağışlar sebebiyle vatandaşları genelde su baskınları yaşanan bölgelerden ve deniz kenarındaki yollardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Genelde kurak bir iklim yaşayan Suudi Arabistan’da vatandaşlar yağışlı havalarda dışarı çıkıp serin havanın tadını çıkartırdı. Fakat 2009 yılında onlarca insanın sele kapılarak kaybolması ve araçların içine hapsolması bu alışkanlığı değiştirdi.





YILDIRIM ANI KAMERADA



Suudi Arabistan'da kaydedilen bir görüntüde şimşeğin çakışı ve yıldırımın gökyüzündeki ilerleyiş anları kameraya yansıdı. Nadir rastlanan bir tür doğa doğa olayında, yıldırımın kollara ayrılarak adeta gökyüzünde seyir ettiği görülüyor. Görüntü yaşanan sel felaketinin adeta özeti oldu.



