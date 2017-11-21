Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman Der Spiegel haber sitesi, Dağdelen'in mecliste yaptığı konuşmada hâlihazırda Almanya'da yasak olan bayrağı göstermesinin tepkiye neden olduğunu yazdı.

Türk kökenli Alman vekil Dağdelen, Almanya'nın DEAŞ'a karşı savaştığı hâlde, DEAŞ ile savaştığını iddia ettiği terör örgütü YPG'nin bayraklarını yasaklamasının mantıksız olduğunu öne sürerek bir anda terör örgütü YPG'nin bayrağını açtı.

Dağdelen, Almanya'da YPG bayraklarının yasak olmasını 'saçma' olarak nitelendirdi ve Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'i eleştirdi.

Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, Dağdelen'in hareketine tepki göstererek, "Böyle bir şey yapması gerekmiyordu" ifadesini kullandı.

Alman meclisi, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD liderliğinde bulunan uluslararası koalisyonun içinde DEAŞ'a yönelik operasyonları uzatıp uzatmama konusunu görüşüyor.