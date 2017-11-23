Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO tatbikatındaki skandal hakkında konuştu. "Telefonda Sayın Erdoğan'a özürlerimi ilettim. Derhal harekete geçtik. Sıoruşturma sürüyor. Bir daha böyle sorunların yaşanmayacağı ve sorumluların cezalandırılacağı konusunda Erdoğan'a garanti verdim" dedi.