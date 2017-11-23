NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO tatbikatındaki skandal hakkında konuştu. "Telefonda Sayın Erdoğan'a özürlerimi ilettim. Derhal harekete geçtik. Sıoruşturma sürüyor. Bir daha böyle sorunların yaşanmayacağı ve sorumluların cezalandırılacağı konusunda Erdoğan'a garanti verdim" dedi.
NATO'dan açıklama: Erdoğan'a garanti verdim
23.11.2017 - 18:09 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NATO tatbikatındaki skandal hakkında konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bir daha böyle sorunların yaşanmayacağı ve sorumluların cezalandırılacağı konusunda Erdoğan'a garanti verdim" dedi.
Etiketler : nato,recep tayyip erdoğan,jens stoltenberg,
522156 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/522156.aspx
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