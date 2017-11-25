Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’e yakınlığı ve “neocon” kimliğiyle bilinen ve son dönemde adı Türkiye karşıtı söylemlerle de anılan iki FDD’li Zarraf davasında bilirkişi oldu. New York’ta tutuklu yargılanan iş adamı Rıza Zarrab ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın gelecek hafta başlaması beklenen jürili duruşmalarına, İsrail’e yakınlığı, “neocon” kimliği ve Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen Demokrasileri Savunma Vakfının (FDD) iki üst düzey yöneticisinin bilirkişi olarak eklenmesi soru işaretlerine neden oldu.

Zarrab ve Atilla davasına bakan savcılığın “İran’a yaptırımlar” konusunda bilirkişi olarak önerdiği FDD’nin Başkanı Mark Dubowitz, esasen Amerikan kamuoyunda “İran’la nükleer anlaşmaya katı şekilde karşı olmasıyla” tanınan bir isim.

Anlaşmanın imzalandığı 2015 yılından itibaren gerek ABD medyasında gerekse Kongre’de katıldığı oturumlarda İran’la nükleer anlaşmanın sona erdirilmesi gerektiğini anlatan Dubowitz, Tahran’da rejim değişikliği veya askeri harekat önerecek düzeyde İran muhalifi çizgisiyle tanınıyor.

Öte yandan “Türkiye’nin İran’la ekonomik ilişkileri ve bu ilişkilerin yaptırımlarla ilgisi kapsamındaki bilgisi” sebebiyle bilirkişi olarak jürili duruşmalara katılması beklenen Kıdemli Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer ise Türkiye karşıtı söylemlerin merkezinde yer aldığı makale ve yazılarıyla son dönemde öne çıktı.

Aynı zamanda Schanzer’in de üyesi olduğu “FDD-Türkiye Programını”, 2003-2005 arasında ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Eric Edelman yürütüyor. Programda Schanzer’in yanı sıra 2011-2015 yılları arasında CHP Bursa Milletvekili olan Aykan Erdemir, John Hannah ve Merve Tahiroğlu görev yapıyor.

FDD’nin internet sitesindeki güncel makalelere bakıldığında FDD-Türkiye Programı’nda yer alan tüm isimlerin makalelerinde son dönem Türkiye politikalarının açık şekilde hedef alındığı gözüküyor.

Edelman’dan sonra programın en kıdemli ismi olan Schanzer’in Türkiye ile ilgili çalışmaları sınırlı gözükse de bu çalışmalardaki sert Türkiye eleştirileri dikkatlerden kaçmadı.

CHP heyetinin 2013 yılında ABD’ye yaptığı ziyarette FETÖ’nün ABD’deki en önemli organizasyonlarından Rumi Forum ve Amerikan-Türki Topluluğu yöneticileriyle bir araya gelmesinde önemli rol oynadığı iddia edilen Erdemir, Rumi Forum’un yuvarlak masa toplantısına konuşmacı olarak da katılmıştı. Erdemir’in, geçen yıl mart ayında firari FETÖ’cü Emre Uslu’nun da yer aldığı bir panelde dile getirdiği “Türkiye’nin 15 Temmuz sonrasındaki politikalarına sert eleştirileri” de tepki çekmişti.