Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli Bakan Gamliel'in sarf ettiği sözleri kınayarak, "Filistin devletinin yeri sadece Filistin topraklarıdır." ifadesini kullandı.

Ebu Zuhri, Sina Yarımadası veya toprakları üzerindeki herhangi bir yerde egemenliğine halel getirecek her türlü girişim ve projeye karşı Mısır ile dayanışma içinde olduklarının altını çizdi.

Mısır basınında, dün bir konferansa katılmak üzere Kahire'ye gelen ve İsrail'in bir televizyon kanalına açıklama yapan Gamliel'in "Sina Yarımadası, Filistinlilerin devlet kurması için en iyi yer." sözü yer almıştı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de bunun üzerine "Mısır halkının kanlarıyla sulanan Sina başta olmak üzere Mısır topraklarındaki egemenliği kemirecek her türlü açıklamayı kim yaparsa yapsın reddediyoruz. Mısır, Sina'da bir karış toprağından dahi ödün vermeyecek ve kimsenin oraya saldırmasına izin vermeyecek." açıklaması yapmıştı.