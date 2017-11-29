Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esad rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da yaşayan çocuklarda yetersiz beslenmenin iç savaşın başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, rejimin yoğun saldırılarının devam ettiği Doğu Guta'ya insani yardım erişimi sağlanamadığı ve gıda fiyatlarının rekor düzeye çıktığı vurgulandı.

Bölgede yaklaşık 400 bin sivilin, rejimin 2013 ortasında başlattığı kuşatmadan dolayı "kapana kısıldığına" işaret edilen açıklamada, bu sivillerin yarısını çocukların oluşturduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, kasım ayı başında Doğu Guta'nın 27 noktasında yapılan araştırmada 5 yaş altı çocuklar arasında akut yetersiz beslenme oranının yüzde 11,9'a ulaştığı ve bunun ülkede iç savaş başlamasından bu yana en yüksek oran olduğu kaydedildi.

Şam'a göre ekmek fiyatı 85 kat fazla

Doğu Guta'daki ekmek fiyatlarının da 15 kilometre mesafedeki Şam merkezine göre 85 kat daha pahalı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Doğu Guta'daki çocuklar son derece sert koşullarda yaşıyor. Çocukların şimdi ihtiyaç duyduğu hayat kurtarıcı yardımların tedarik edilmesi için kuşatma kaldırılmalıdır."

5 yıldır kuşatma altındaki Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmiş ve 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiği bildirilmişti ancak Esad rejimi, bölgeye saldırılarını aralıksız sürdürdü.