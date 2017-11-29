Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 29 Kasım 1977 tarihinde Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla ilan edilen "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü"nün 40. yıl dönümünde dünya, hala Filistinlilere yönelik işgal, ihlal ve gasp politikalarını durdurabilmiş değil.

Bugün İsrail, tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda. Topraklarının sadece yüzde 15’i üzerinde varlık göstermeye çalışan Filistin Devleti’ni 136 dünya ülkesinin tanımasına rağmen Filistin hala tam bağımsız ve egemen bir devlet olamamış durumda.

Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih sahnesinden çekilmesiyle beraber Filistin topraklarının İngilizler tarafından işgal edilmesi ve dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour’un işgal altındaki toprakları Yahudilere peşkeş çekmesiyle Yahudi göçü akınına uğrayan Filistin toprakları, aradan geçen bunca zamana rağmen hala yüzyılın çözülemeyen sorunları arasındaki yerini konuyor.

Her ne kadar dünyanın yüzde 80’i resmî olarak tanısa da Filistin; ABD, İngiltere, Fransa gibi devletler tarafından tanınmıyor.

İsrail’in işgal, abluka ve göçe zorlama politikalarına maruz kalan Filistin halkı ise başkenti Doğu Kudüs olan ve Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ni kapsayan bağımsız bir devlete sahip olma yolunda mücadelesini sürdürüyor.

Uluslararası toplum, 1967 sınırları olarak bilinen topraklarda başkenti Doğu Kudüs olmak üzere Filistinlilerin devlet olma mücadelesine destek veriyor. İki devletli çözüm olarak bilinen bu formüle destek vererek 1967 sınırları içerisinde bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını onaylayanlar arasında BM ve ABD de yer alıyor.

Ancak bundan bir yıl önce dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimleri sürdürmesi ve siyasi çözüm için acil adım atılmaması durumunda bölgede, iki devletli çözümün karşılığının kalmayacağı ve tek devletli realitenin kökleşeceği uyarısı yapmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise yakın zamanda yaptığı açıklamada, "İsrail, iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya ve uluslararası kanunlara aykırı Yahudi yerleşim birimi inşaatlarıyla Filistin devletinin kurulmasını engellemeye devam ediyor." ifadesini kullanmıştı.

"1967 sınırları" olarak adlandırılan toprakları oluşturan Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, 50 yıldır İsrail işgali ve ablukası altında tutuluyor.

Filistin’in uluslararası konumu

Filistin'in büyükelçilik ve konsoloslukları başta olmak üzere yurt dışındaki diplomatik misyon sayısı, İsrail'in yurt dışındaki diplomatik misyon sayısından daha fazla.

Filistin, yurt dışında 95 diplomatik misyonla temsil edilirken, Tel Aviv buna karşılık 78 diplomatik misyonla temsil ediliyor.

Filistin, BM'ye tam üye olamasa da 2012’de “Üye Olmayan Gözlemci Devlet Statüsü" edinebildi ve 1 Nisan 2015’te Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) resmen üye oldu.

Filistin Yönetimi, üye olmasının hemen ardından, İsrail hakkında hazırladığı şikayet dosyasını Lahey’deki UCM'ye verdi.

Ayrıca Filistin, İsrail’in tüm engelleme çabalarına rağmen, Uluslararası Polis Teşkilatı'na da (INTERPOL) Eylül 2017’de resmen üye oldu.

Filistin, kendisini tanımayan ülkelerle iş birliği ve iletişimi, İsrail-Filistin barış müzakerelerinin tarafı olan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) aracılığıyla gerçekleştiriyor.

Filistin’i tanımayan ABD yönetimi, geçen haftalarda FKÖ’ye, İsrail ile doğrudan barış görüşmelerine katılmaması durumunda başkent Washington’daki ofisinin lisansının onay süresinin uzatılmayacağı tehdidinde bulundu.

Filistin Yönetimi ise, FKÖ’nün Washington’daki ofisinin lisansının uzatılmasını onaylamadığı için" 21 Kasım itibarıyla ABD ile tüm iletişimini kestiğini duyurdu.

Filistin, 2012'de BM'de Gözlemci Devlet Statüsü kazanmasıyla beraber, uluslararası birçok kuruluşa üye olma imkanı yakaladı.

BM Genel Kurulunun 29 Kasım 1977 tarihinde yaptığı oturumda alınan kararla Filistin sorununun çözümüne destek vermek amacıyla 1978'den bu yana her yıl 29 Kasım tarihi, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanıyor.​