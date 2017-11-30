Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG’ye bundan sonra silah verilmeyeceğini açıklamasından sonra, Beyaz Saray yönetiminden bir yetkili ağır silahların PKK’lılardan geri isteneceğini Reuters’a söyledi. Al Monitor’un Pentagon muhabiri Jack Detsch’in haberine göre, PYD/YPG’ye verilen silahların hepsinin seri numarası alıyor ve özellikle ağır silahların bilgileri Türkiye ile paylaşılıyor. Suriye’deki süreç bittikten sonra da bu silahlar PYD/YPG’den geri istenecek. Haberde yer alan bilgilere göre, silahların yanlış ellere gitmesini engellemek için silahları izleme veri tabanı oluşturuldu. Bu silahların seri numaraları kayıt edildi. Ayrıca ağır makineli tüfekler, Humvee’lerin güvenli dönüşlerinin sağlanacağının bilgisi Türkiye ile paylaşıldı.

Yarısı geri gelmez...

Ancak haberde, bundan önceki uygulamalarda geri dönüşün başarılı bir şekilde yapılamadığı da örnekleri ile anlatılıyor. İngiltere merkezli Action on Armed Violence’ın hazırladığı rapordan örnek verilerek Pentagon’un Irak ve Afganistan savaşlarında verdiği 1.5 milyon silahın yarısından fazlasının bulunamadığına dikkat çekiliyor. Haberde, PYD/YPG’ye silah verilmeyeceği açıklanmasına rağmen 2018 bütçesinde DEAŞ ile mücadeleye 500 milyon dolarlık bütçe ayrıldığı bilgisi de paylaşılıyor.

21 milyon dolar maaş

2018 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na göre ABD önümüzdeki eylül ayına kadar Suriye’de desteklediklere guruplara 500 milyon dolarlık yardımda bulunacak. Bu gruplara ayrıca 5 bin adet Ak-47, keskin nişancı tüfeği ve ağır makineli silahlar ve 21 milyon dolar maaş verecek. Haberde bir başka iddia ise PYD/YPG’ye yardımın devam ettiği. ABD tarafından son olarak buradaki PKK uzantılarına, asayişi sağlamak için kurulan silahlı birimlerin iletişimi sağlamak için haberleşme teçhizatı verildiği belirtiliyor.

3 bin tır tank tüfek, füze...

ABD’nin YPG’ye verdiği bu silahların dökümü kamuoyuna açıklanmasa bile Pentagon’a yakın askeri yayın Military Times (MT) tarafından yayınlandı. MT’nin listesine göre ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’ne ABD tarafından şu silahlar verilecek: 6 bin adet Biksi, 3 bin 500 adet Doçka, 3 bin adet RPG-7 tanksavar, bin adet AT-4 ve SPG-9 yeni nesil anti tank füzesi, 80 adet 60 mm havan, 80 adet 82 mm havan, 75 adet 120 mm havan, 150 adet AN/PVS 7b gece görüş gözlüğü 150 adet AN/PEQ 2 lazer işaretleyici. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargâhı’nın ev sahipliği yaptığı Savunma Bakanları Toplantısı’na katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD’nin PYD’ye verdiği silahların 3 bin tırı geçtiğini ve bu sayının DEAŞ ile mücadele ile örtüşmediğini belirtmişti.

ABD Kerkük’e asker çıkardı!

Irak meclisindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük milletvekili Mahmud Osman, kentte Kürt güçlerin de yer alacağı ABD’nin öncülüğünde ortak operasyonlar komutanlığının kurulacağını ileri sürdü. Ortak operasyonlar komutanlığının kurulması için ilk adımın atıldığını söyleyen Osman, ABD’li güçlerin Kerkük’ün güneyinde yer alan K1 Askeri Üssü’nde konuşlanmaya başladığını iddia etti. Iraklı ortak güçler, 16 Ekim’de peşmergenin çatışmasız bir şekilde çekilmesinden sonra Kerkük vilayetinde tam kontrolü sağlamıştı.