Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 yıllık hapis cezasının onaylanmasından hemen sonra elindeki sıvıyı ağzına dikerek hayatına son veren 'Hırvat kasap' Praljak'ın olayı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Mahkemede yaptığı bu olay sonrası Praljak'ın geçmişi ile ilgili merak edilenler, gün yüzüne çıkmaya başladı...

Kasım 1993’te Praljak'ın verdiği talimatın ardından Osmanlılar tarafından Bosna-Hersek’te 1566’da yapılan tarihî Mostar Köprüsü’nün yıkılmasının ardından Boşnak ve Müslümanlar arasında yaşanan şidettli çatışmalar, hem şehrin yüzde 80'i tahrip etmiş hem de Müslüman nüfusa yönelik orantısız güç kullanılmıştı. İşte tam da Bosna İçsavaşı sırasında meydana gelen bu elim olayın sorumlusu olarak gösterilen Praljak, dün Hollanda'nın Lahey şehrinde Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (ICTY) dün görülen temyiz duruşmasında, kararı duyar duymaz mahkemede “Praljak bir suçlu değildir. Hükmünüzü reddediyorum” diye bağırarak cebinden çıkardığı küçük kahverengi şişedeki sıvıyı içti ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti...

Bosna İç Savaşı’ndan önce yazar ve film yönetmeni olarak tanınan Praljak, aynı zamanda Mostar'da da dâhil olmak üzere çeşitli tiyatroları yönetmiş. 1991’de patlak veren içsavaşın ardından dönemin Hırvat lideri Franco Tudjman’ın dikkatini çeken Praljak, onun danışmanı olarak Hırvat ordusuna katılmış.